"الأكثر فتكًا بالعالم".. 10 معلومات عن سمكة حذرت منها وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة، مؤكدة أنها "سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء".

ونشرت الوزارة فيديوجرافيك عبر حسابها على تويتر، أمس السبت، كشفت خلاله عددًا من المعلومات عن تلك السمكة التي وصفتها بأنها الأكثر فتكًا في العالم.

وتشمل هذه المعلومات:

- تعرف هذه الأسماك بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشر في الأسواق يؤدي إلى الوفاة

- تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم

- سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف بإسم الأرنب أو النفيخة لأنها تنفخ حينما تشعر بالخوف

- تحتوي سمكة القراض على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع

- السم الموجود في السمكة هو سم "تيترودوتوكسي" وليس له مصل للشفاء حتى الآن

- تتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس

- تعيش سمكة القراض في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة

- عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين

- قد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات

- تشمل أعراض التسمم: آلام في البطن، غثيان وقيء وإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة