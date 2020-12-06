في 30 يوما.. 27 إجراءً لإصدار تراخيص البناء الجديدة بهذه المحافظات
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة التنمية المحلية، أول دليل خدمات موحد على مستوى المحافظات، خاصا بمحافظتي قنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.
وتضمن الدليل الموحد، والأول من نوعه، إجراءات وضوابطا ورسوم إصدار تراخيص البناء الجديدة، على أن تستغرق المدة الزمنية لإصدار الترخيص 30 يوما فقط.
ويستعرض مصراوي إجراءات وخطوات إصدار تراخيص البناء الجديدة على النحو التالي:
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