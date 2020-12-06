التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها لجولة الإعادة بانتخابات النواب

كتب - محمد نصار:

أنهت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة بمجلس النواب 2020 استعداداتها اللازمة لإجراء الانتخابات غد وبعد غد (7 و8 ديسمبر).

وصرح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظات 13 يقومون بتفقد اللجان الانتخابية، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم، مشدداً على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين.

وأوضح شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحمايتهم من العوامل الجوية وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم.

ولفت إلى أن المحافظات 13 شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية، موضحا أنه تم أيضا رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات 13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

طالب شعراوي مواطني محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن مشاركة المواطنين لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

وأضاف أن وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية نظمت ندوات للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الإيجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها، مؤكداً أن المرأة المصرية دائماً تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.