الرئيس السيسي يهنئ ملك تايلاند بالعيد القومي

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.