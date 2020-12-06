​مد حجز وتغيير شروط وإلغاء أوراق.. هل مازال الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي متاحًا؟

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد التقديم والحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين" العديد من التغييرات، منذ بداية الحجز أول نوفمبر الماضي، والذي كان من المقرر أن يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري قبل إعلان وزير الإسكان مد فترة الحجز بشروط.

التغيرات التي شهدها الحجز والتقديم ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بواقع 125 ألف وحدة شملت مد فترة الحجز وتغيير بعض الشروط وإلغاء جزء من الأوراق، وجاءت تفاصيل هذه التغييرات والاستفادة منها على النحو التالي:

أولًا: بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي سينتهي بيع كراسات الشروط وسداد جدية الحجز يوم الاثنين المقبل 7 ديسمبر على أن يستمر التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك لمن اشترى الكراسة وسداد جدية الحجز حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

ثانيًا: مشروع الإسكان المتوسط، تم مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر أيضًا، بدلاً من 7 ديسمبر 2020.

مد فترة الحجز جاء استجابة لرغبة المواطنين في اللحاق بموعد الحجز نظراً لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ووفقًا لآخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، تم بيع ما يزيد عن 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المسددين لمقدمات جدية الحجز ما يزيد على 230 ألف مواطن، وسجل على الموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 150 ألف مواطن.

تغيير الشروط:

قبل بداية الحجز في 1 نوفمبر الماضي تم الإعلان عن زيادة معدل الدخل للتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي ليكون 4500 جنيه للأعزب بدلا من 4200 جنيه، و6000 جنيه للأسرة بدلا من 5700 جنيه، لكن خلال فترة التقديم تم تعديل معدل الدخل لشقق متوسطى الدخل، ليكون 14 ألف جنيه للمتزوج و10 آلاف للأعزب، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره على 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعلى 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن هذا التعديل جاء لضمان زيادة الشريحة المستهدف وإتاحة وحدات لها.

وتم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية لشقق الإسكان الاجتماعي وهه: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العبور الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"– السادات– المنيا الجديدة– ملوى الجديدة– أسوان الجديدة– قنا الجديدة– سوهاج الجديدة.

وفيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فتمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العلمين الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– السادس من أكتوبر– ناصر– المنيا الجديدة– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة.

إلغاء الأوراق:

وتسهيلا على المتقدمين أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي الغاء تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات".

ووفقا لـ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لم تُلزم أي مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" ضمن المُستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.

وأوضحت، أن كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية نصت على تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "إن وجدت" موضـحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

يمكن التعرف على باقي الأوراق المطلوبة من هنا..



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