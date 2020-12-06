"الزراعة": فحص وتحصين أكثر من 4 آلاف رأس ماشية بالمجان في قنا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن المعهد نفذ 6 قوافل بيطرية بقرى محافظة قنا، انطلاقًا من دور مركز البحوث الزراعية وبتمويل من مشروع ADP.

جاء ذلك بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية وهيئة الخدمات البيطرية برئاسه الدكتور عبدالحكيم محمود، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا.

وأضاف حسن، في بيان له السبت، أنه تم تنفيذ القافلة في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري، وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى (بندر قنا ومشاريع الإنتاج الحيواني 1و 2 بالمعنا، الرحمانية بنجع حمادي، القناوية بندر قنا، حجازه بقوص، البراهمة بقفط، دشنا).

وأوضح مدىر المعهد، أن الحملة قدمت العديد من الخدمات البيطرية بالمجان، منها مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات غير السيادية والعلاج الباطني، فضلًا عن اختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشكلات التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة.



‏وأوضح رئيس الحملة القومية بأنه تم فحص وعلاج وتحصين 4 آلاف 255 حيوانًا منهم 982 حيوانًا بمشاريع الإنتاج الحيواني بقنا و1088 حيوانًا تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة في التلقيح الطبيعي أثناء القافلة وتم علاج 522 حيوانًا بعلاج باطني، وتم تجريع 975 حيوانًا ضد الطفيليات وتحصين 611 حيوانًا، وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1529 مستفيدًأ من صغار المربين.

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