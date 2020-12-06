"البيطريين": قرار المحافظة وراء إزالة أشجار نادي النيل لحجبها رؤية الكورنيش

كتب- أحمد مسعد:

علقت الدكتور ياسمين أبو الخير، رئيس مجلس إدارة نادي النيل للبيطريين بالعجوزة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على قرار إزالة الأشجار أمام النادي النهري للنقابة في الجيزة.

وقالت أبو الخير، في بيان لها، اليوم السبت: "انطلاقًا من الالتزام بمبدأ الشفافية والوضوح من جانب النقابة في ملف نادي النيل، فأنه لابد من توضيح بعض المستجدات في عدة نقاط:

1- تم إخطار النادي من مسؤلي حي العجوزة، بمحافظة الجيزة بصدور قرار من إدارة الحي، ومجلس المدينة بوجوب إزالة المزروعات والأشجار المتواجدة أمام نادي النيل للأطباء البيطرين بالعجوزة، لمخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة من حيث إعاقة الرؤية بوضوح لكورنيش النيل في ضوء تطوير كورنيش النيل بحي العجوزة.

2- حرصًا على أموال الأطباء البيطريين، ومنعًا لإهدار أموال تم صرفها على النباتات والأشجار، تم التواصل مع المسؤلين بالمحافظة والحي، إلا أنه تم رفض ذلك، بسبب مخالفة المزروعات والأشجار للمواصفات والاشتراطات الفنية لرؤية النيل، وحجبها لرؤية النيل بوضوح.

3- تم التواصل مع مورد الأشجار للنادي، وتم الاتفاق معه على نزع المزروعات والأشجار واسترجاعها للمورد، والتنازل عن المستحقات المالية المُفترض تحصيلها من جانب النقابة للمورد، ولم يتم دفعها قبل ذلك، وبالتالي لم يتم دفع أي مبالغ مالية من جانب النقابة تحقيقًا للصالح ومن منطلق الحفاظ على النادى وأمواله.

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