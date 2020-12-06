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رئيس متحف الحضارة: لم نحدد موعد نقل المومياوات الملكية.. ونأمل أن يكون قبل نهاية العام

12:09 ص الأحد 06 ديسمبر 2020
رئيس متحف الحضارة: لم نحدد موعد نقل المومياوات الملكية.. ونأمل أن يكون قبل نهاية العام

المتحف القومي للحضارة المصرية

(مصراوي):


أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن المتحف أنهى استعدادته لاستقبال موكب المومياوات الملكية، والتي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن المتحف مقام على مساحة 33 فدان، ويعتمد على دمج الماضي بالحاضر بصورة مختلفة، حيث يصاحب كل مومياء صندوقها وبعض مقتنياتها بجانب توفير نوع من الجرافيكس الذي ينقل الزائر إلى أجواء تلك العصور.

وأشار الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة، أنه سيتم نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي هو الأول من نوعه في مصر، من خلال وضع المومياوات في مجموعة من العربات التي تسبقها تشرية ملكية من افراد الشرطة والموتوسيكلات.

واوضح أن المتحف به مخازن تسع لأكثر من 60 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نقل المومياوات الملكية حتى اليوم لكنه يأمل أن يكون قبل نهاية العام الجاري.​

المتحف القومي للحضارة المصرية أحمد غنيم المومياوات الملكية المتحف المصري بالتحرير

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