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رئيس متحف الحضارة: الإساءة للأثار تحتاج لقوانين تسد الثغرات وتحافظ على التاريخ

12:07 ص الأحد 06 ديسمبر 2020
رئيس متحف الحضارة: الإساءة للأثار تحتاج لقوانين تسد الثغرات وتحافظ على التاريخ

المتحف القومي للحضارة المصرية

(مصراوي):

وجه الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، رسالة لجميع المترددين على المواقع الأثرية في مصر وأي مكان في العالم، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعامل مع الأثار على قدر كبير من الاحترام والتقدير، لما لها من أهمية ومكانة تاريخية.

وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "تن"، أن بعض الأشخاص يرون أن الكتابة على جدران المتاحف نوع من التفاخر لكنهم أشخاص لا يمتلكون أي قدر من التقدير لمكانة تلك الأثار، لما يقومون به من تشويه للأثار التي تحفظ التاريخ على مر العصور.

وأشار إلى أن الأثار في حاجة إلى قوانين لتجنب الثغرات التي تسمح للإساءة للأثار المصرية، بجانب تكثيف التوعية الأسرية والمدرسية بأهمية تلك الأثار ومكانتها وتاريخها.

المتحف القومي للحضارة المصرية أحمد غنيم الإثار

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