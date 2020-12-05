أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الأزهر يدين محاولة إرهابي صهيوني إحراق كنيسة بالقدس

09:58 م السبت 05 ديسمبر 2020
الأزهر يدين محاولة إرهابي صهيوني إحراق كنيسة بالقدس

الأزهر الشريف

(مصراوي):

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة، من قبل إرهابي صهيوني حاول إضرام النار بالكنيسة ما تسبب في إلحاق أضرار بها أمس الجمعة.

وأكد الأزهر أن هذا العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش وأخواته، ولا بد من مواجهته ومنعه انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه.

وقال الازهر أنه يأسف لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته، مؤكدا أن السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادًا وتدميرًا.

الأزهر الشريف إحراق كنيسة القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117583

    عدد المصابين

  • 103191

    عدد المتعافين

  • 6732

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر| نهائي كأس مصر.. الأهلي 1 - 1 طلائع الجيش (المبارة إلى الوقت الإضافي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا