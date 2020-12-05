القوى العاملة: تعيين 1900 شاب واستخراج 200 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالغربية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1906 شباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 20 من ذوي الإعاقة.

وبحسب بيان اليوم السبت، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين في مكاتب التشغيل والذين بلغوا 4171 شابًا، كما تم توفير 242 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، بعمل شهادات أمان (فئة 500 جنيه) لـ 200 عامل بمبلغ 100 ألف جنيه، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ1543 عاملاً بإجمالي 771 ألفًا و500 جنيه للمسجلين بالوحدة، بالإضافة إلى صرف 4 منح مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، و3800 جنيه لعملية جراحية وعلاج 10 عمال.