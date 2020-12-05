انتهت بإيقاف وغرامة.. تفاصيل شكوى "المصرية للاتصالات" ضد أسامة كمال و"المحور"

(مصراوي):

قال مصدر مسئول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أجرى الفحص اللازم في الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، مضيفًا أنه تم عقد أكثر من جلسة لسماع الإيضاحات اللازمة، ومن بينها جلسة مع "كمال" نفسه، استمرت قرابة الثلاث ساعات، والمستشار القانوني ومدير القناة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي":

المجلس انتهى إلى أن ما جاء في الحلقة محل الشكوى، شابه العديد من المخالفات، حيث ألقى مقدم البرنامج اتهامات حول إهدار الشركة لمليارات الجنيهات دون دليل أو وثيقة، الأمر الذي لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة بناء على رأي المذيع الشخصي، ومنقولة من بعض الصحف الأجنبية دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى الجهات المختصة في قطاع الاتصالات، ما من شأنه الإضرار بالمسار التفاوضي بشأن أحد مشروعات الشركة.

وأشار المصدر، إلى أنه ثبت للمجلس خلال إجراءات فحص الشكوى، أن مقدم البرنامج غير مقيد في جداول العضوية بنقابة الإعلاميين، وغير حاصل على تصريح من النقابة بمزاولة النشاط الإعلامي.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، وقف الإعلامي أسامة كمال لمدة أسبوعين، وتغريم قناة المحور 100 ألف جنيه، في الشكوى التي تقدمت بها شركة المصرية للاتصالات ضد برنامج "90 دقيقة".

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