"هرب من السلخانة".. مصدر بـ"الجيزة" يوضح تفاصيل اقتحام جمل مستشفى أوسيم
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب– أسامة علي:
كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، حقيقة الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي يظهر "جمل" داخل مستشفى أوسيم.
وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن الجمل هرب من المجزر "السلخانة" القريبة من المستشفى، واقتحم المستشفى مسرعًا، مضيفًا أنه تم إخراج الجمل من المستشفى في غضون دقائق.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيديو لجمل يتجول داخل مستشفى أوسيم، وأظهر العاملين في المستشفى وهو يحاولون إخراج الجمل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
117583
عدد المصابين
-
103191
عدد المتعافين
-
6732
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
65436218
عدد المصابين
-
45308476
عدد المتعافين
-
1509823
عدد الوفيات
إعلان