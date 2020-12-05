"أي حاجة من ربنا حلوة".. أول تعليق من ريهام سعيد على وقف برنامجها (فيديو)
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كتبت- بهيرة فودة:
علقت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد على وقف برنامجها "صبايا الخير".
نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
علقت ريهام على الفيديو :"أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير".
بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.
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