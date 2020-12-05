استئناف العمل غدًا بمقر نقابة الصيادلة بعد تعقيمه
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت النقابة العامة للصيادلة، استئناف العمل غدا الاحد بمقر النقابة بجاردن سيتى بعد توقفه يوم الخميس الماضى لتعقيم المبنى بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين موظفي مشروع العلاج بنفس المبنى.
وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم تعقيم كافة مكاتب النقابة، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامة حرصا على سلامة الصيادلة المترددين على النقابة .
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