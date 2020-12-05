الإعلان بداية 2021.. زاهي حواس يتحدث عن كشف أثري مهم في سقارة

كتب- مصراوي:

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، في بيان إعلامي اليوم السبت: إن تمثال أبو الهول يرجع إلى الملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددًا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول، لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول وتبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.

جاء ذلك خلال لقاء عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وفدًا إسبانيًّا رفيع المستوى، لأول مرة بعد جائحة كورونا؛ من بينه مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة، أمام تمثال أبو الهول.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي.

وأضاف عالم الآثار أنه سيعلن عن الكشف الأثري بسقارة في يناير ٢٠٢١.

وتحدث حواس عن أوبرا توت عنخ آمون التي سوف تعرض في مارس القادم بدار الأوبرا المصرية، وتعرض أيضًا في الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.

وأوضح عالم الآثار أن أهم كشف في القرن الـ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدِّثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، مبينًا أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.

وقال الخبير السياحي محمد حسن، إن الوفد حرص على مقابلة الدكتور زاهي حواس؛ لأنه أيقونة مصرية عالمية، وهذا الوفد أسس نادي مصر القديمة بمدينة برشلونة؛ حبًّا في الحضارة المصرية العظيمة.