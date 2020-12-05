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بقوة 5.2 ريختر.. خبير: زلزال القاهرة مركزه تركيا

03:20 م السبت 05 ديسمبر 2020
بقوة 5.2 ريختر.. خبير: زلزال القاهرة مركزه تركيا

مقياس ريختر

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، تفاصيل الزلزال الذي تعرض له سكان القاهرة.

وقال لمصراوي: هناك زلزال شعر به سكان منطقة شرق القاهرة، بقوة 5.2 بمقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا.

وأضاف بدوي، أن الشبكة القومية للزلازل لم يسجل أي خسائر بشرية.

زلزال تركيا الشبكة القومية للزلازل

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