بقوة 5.2 ريختر.. خبير: زلزال القاهرة مركزه تركيا

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، تفاصيل الزلزال الذي تعرض له سكان القاهرة.

وقال لمصراوي: هناك زلزال شعر به سكان منطقة شرق القاهرة، بقوة 5.2 بمقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا.

وأضاف بدوي، أن الشبكة القومية للزلازل لم يسجل أي خسائر بشرية.