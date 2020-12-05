بقوة 5.2 ريختر.. خبير: زلزال القاهرة مركزه تركيا
03:20 م السبت 05 ديسمبر 2020
كتب- أسامة علي:
كشف الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، تفاصيل الزلزال الذي تعرض له سكان القاهرة.
وقال لمصراوي: هناك زلزال شعر به سكان منطقة شرق القاهرة، بقوة 5.2 بمقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا.
وأضاف بدوي، أن الشبكة القومية للزلازل لم يسجل أي خسائر بشرية.
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