وزيرة الثقافة تلتقي سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.. واتجاه لإنتاج درامي مشترك
كتب- مصراوي:
استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم السبت؛ لبحث مسارات تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين الصديقَين بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عامًا على انطلاق العلاقات المصرية- الكورية.
وأشادت عبد الدايم، خلال اللقاء، بقوة ومتانة الروابط بين الدولتَين، والتعاون الدائم بينهما في المجالات الثقافية والفنية خلال السنوات السابقة، واستمراره عبر شبكة الإنترنت خلال أزمة جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى الطابع المميز للإبداع الكوري، والذي يحمل شكلًا متفردًا.
وأضافت عبد الدايم: تم الاتفاق على ضرورة مواصلة تنفيذ المشروعات الفكرية والفنية المشتركة وتكثيفها عقب انتهاء الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مؤكدة أن القوى الناعمة تلعب دورًا مهمًّا في تعميق أواصر الصداقة بين الشعوب والتعبير عن الواقع الإبداعي في المجتمعات.
ومن جانبه، قال سفير كوريا الجنوبية إن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع في كل المجالات، مشيرًا إلى تأثيرها على مختلف الدول والشعوب.
ونوه سفير كوريا الجنوبية بمتابعته الأنشطة الفكرية والفنية المصرية، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لاستمرار مسيرة الإبداع في مصر، مثمنًا الصحوة الثقافية التي تشهدها مصر حاليًّا.
وذكر ووك ردود الأفعال الإيجابية تجاه الدراما الكورية، والتي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من المصريين.
وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن طموحاته في إنتاج أعمال فنية موسيقية وسينمائية بين مصر وكوريا، إلى جانب تكثيف الفعاليات التبادلية عقب تجاوز أزمة "كورونا".
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