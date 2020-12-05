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الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج ريهام سعيد.. ووقف أسامة كمال أسبوعين

02:57 م السبت 05 ديسمبر 2020
الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج ريهام سعيد.. ووقف أسامة كمال أسبوعين

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصراوي

بحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

وبحث المجلس تقرير الرصد بشأن إعلانات ما يدعى أنه "شبكة قنوات الأولى للإعلام"، وقرر استدعاء الممثل القانوني لقناة "استرايك" الفضائية المملوكة لشركة الأولى، وبحث مدى قانونية إجراءات الترخيص المنتهي، ولم يتم تجديده أو توفيق الأوضاع وفقاً للقانون حتى الآن.

واستدعاء سميرة الدغيدي لسؤالها حول ما ورد بتقرير الرصد، خاصة أن المجلس لم يبت حتى الآن في طلب تعديل هيكل المساهمين لشركة الأولى، ولم يتم تقديم طلب للمجلس بتعديل اسم قناة "استرايك" المملوكة لشركة الأولى للإعلام أو شعارها.

وبحث المجلس الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج ريهام سعيد ريهام سعيد أسامة كمال برنامج صبايا الخير

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