الصحة للمواطنين: احذروا.. هذه السمكة تؤدي للوفاة

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم السبت، إن السمكة سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.

وأوضحت أن هذه الأسماك تعرف بسمكة القراض أو السمكة النفيخة أو الأرنب، وتتميز بجلدها الرمادي.

ولفتت إلى أن السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.