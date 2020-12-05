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الصحة للمواطنين: احذروا.. هذه السمكة تؤدي للوفاة

02:49 م السبت 05 ديسمبر 2020
الصحة للمواطنين: احذروا.. هذه السمكة تؤدي للوفاة

سمكة القراض السامة

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر، اليوم السبت، إن السمكة سامة وتؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.

وأوضحت أن هذه الأسماك تعرف بسمكة القراض أو السمكة النفيخة أو الأرنب، وتتميز بجلدها الرمادي.

ولفتت إلى أن السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم.

سمكة القراض السامة وزارة الصحة سمكة الأرنب

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