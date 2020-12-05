جمارك مطار شرم الشيخ تضبط أقراصًا وسوائل مخدرة مع راكب قادم من تركيا
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كتب- محمد عبيد:
قالت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها أحبطت محاولة تهريب أقراص وزجاجات سوائل مخدرة، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه داخل حقائبه، فور وصوله من تركيا؛ لتهريبها من رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
اشتبه عمرو مبروك، مأمور الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة رقم TK 0698 للخطوط التركية والقادمة من إسطنبول، في راكب مصري، وبتفتيش حقائبه عُثر على 13 زجاجة كونترمال (سائل مخدر) و5 أشرطة ترامادول، بها 43 قرصًا.
قرر يوسف وصفي، مدير عام جمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.
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