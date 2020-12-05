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للحصول على فرصة عمل.. إجراء حكومي جديد بشأن العمالة غير المنتظمة

02:22 م السبت 05 ديسمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة"؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم.

كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية "استطلاع الرأي" لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- والذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

وتضمنت النتائج أيضا أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

وأعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وبحسب بيان حكومي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

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العمالة غير المنتظمة فرصة عمل فيروس كورونا برامج تدريبية وزارة التضامن الاجتماعي

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