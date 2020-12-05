جمارك مطار القاهرة تضبط 76 مطواة "قرن غزال" مع راكب قادم من اليونان

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنها أحبطت محاولة تهريب 76 مطواة "قرن غزال" مع راكب مصري ، فور وصوله من اليونان؛ أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف عبد الله حمدي، مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "إيجن" القادمة من أثينا، أحد الركاب المصريين، وبتفتيش حقائبه عثر معه على 76 مطواة قرن غزال، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 32، وإخطار مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.