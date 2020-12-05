القوى العاملة: تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " أحمد.ح.ع.ا" وبلغت 16 ألفاً و558 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 68 ألفا و 715 جنيها تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور وتنفيذ الحكم القضائي الصادر له ضد شركة "نما"، حيث تم صرف شيك بالمستحقات النظامية المالية بمبلغ 16558 ريالا سعوديا.