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في هذه الحالة.. متى تتوجه لمنافذ صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة؟

01:58 م السبت 05 ديسمبر 2020
في هذه الحالة.. متى تتوجه لمنافذ صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة؟

صرف المنحة ارشيفية

كتب- محمد نصار:

طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لصرف المنحة.

وأضاف طلعت، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وبحسب بيان حكومي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

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العمالة غير المنتظمة المنحة الرئاسية عمرو طلعت

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