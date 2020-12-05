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سيد مشعل لـ"مصراوي": عُدت إلى الحياة السياسية عبر "الوفد" ولتوثيق وتأريخ ثورتَي يونيو وأكتوبر

12:31 م السبت 05 ديسمبر 2020
سيد مشعل لـ"مصراوي": عُدت إلى الحياة السياسية عبر "الوفد" ولتوثيق وتأريخ ثورتَي يونيو وأكتوبر

سيد مشعل

كتب- مصراوي:

قال سيد مشعل، البرلماني ووزير الإنتاج الحربي الأسبق، إنه وجد في حزب الوفد خلال اجتماعات توثيق نصر أكتوبر وثورة ٣٠ يونيو، وتأريخ أحداث مصر في آخر عشر سنوات، وعُرض عليه الانضمام خلال هذه الجلسات، وهو ما قابله بالموافقة.

وأضاف مشعل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت: "عُدت الآن إلى الحياة السياسية بعد فترة انقطاع عبر حزب الوفد"، مستطردًا: "أنا سياسي سابق وكنت وزيرًا بالإنتاج الحربي، ويشرفني تأريخ (أكتوبر) وثورة ٣٠ يونيو العظيمة للأجيال المقبلة".

وتابع مشعل: "لا بد من توثيق أحداث ثورة ٣٠ يونيو وتسجيل ما حدث بقيادة الرئيس السيسي، للأجيال القادمة، وأيضًا (٦ أكتوبر) يعد أيضا ثورة عظيمة لا بد من تسجيلها".

وكان اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، قد وقَّع استمارة الانضمام إلى حزب الوفد في حضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، وعدد من قيادات "الوفد".

وأكد مشعل أن الانضمام إلى حزب الوفد شرف كبير؛ وهو حزب عريق ويحمل تاريخًا وطنيًّا منذ ثورة 1919، وصاحب كفاح وطني ضد المستعمر الإنجليزي، قائلًا: "سعيد بالانضمام إلى حزب الوفد".

وأضاف وزير الإنتاج الحربى الأسبق أن "زعماء وقادة حزب الوفد كان لهم دور وطني وفخر لمصر، والحزب امتداد لتاريخ مصر الوطني؛ فقد ظهر (الوفد) بعد مرحلة الحزب الوطني برئاسة مصطفى كامل، الذي استكمل مشوارًا وطنيًّا يستهدف تحقيق الأفضل للوطن، ووجهة نظري أن ثورة 1952 تمثل مرحلةً وامتدادًا لنضال وكفاح (الوفد) والشعب المصري من أجل مواجهة الاحتلال".

وأوضح مشعل أن مصر وطن غني بالوطنيين المخلصين، وبيت الأمة هو مَن بدأ الحياة السياسية في مصر، وهذا أمر يحسب له، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء الحزب يعملون من هذا المنطلق ومن أجل تقديم الأفضل للوطن.

سيد مشعل حزب الوفد

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