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مصدر حكومي: تعديل قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية

11:58 ص السبت 05 ديسمبر 2020
مصدر حكومي: تعديل قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، عن جهود حكومية في الوقت الحالي لتعديل قانون البناء الموحد.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه يجري تعديل قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعدل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة من أجل ضبط منظومة البناء والعمران في مصر والقضاء على فوضى البناء العشوائي التي انتشرت خلال السنوات الماضية.

وزارة التنمية المحلية قانون البناء الموحد

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