السيسي ينيب "كبير الياوران" لحضور نهائي كأس مصر ببرج العرب
كتب- محمد نصار:
أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء حسام علي بدر، كبير الياوران، لحضور المباراة النهائية لكأس مصر لكرة القدم والتي ستقام اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء باستاد الجيش المصري بمدينة برج العرب في الإسكندرية.
يذكر أن كبير الياوران، برئاسة الجمهورية، هو أحد مناصب مؤسسة الرئاسة المصرية المسئولة عن شؤون وأمور رئيس الجمهورية.
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