"فرحة عمري".. وزير القوى العاملة يشهد حفل زفاف جماعي للأيتام في أسوان (صور)

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كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة محمد سعفان، فعاليات مبادرة "فرحة عمري" لزفاف 20 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهم بـ10 آلاف جنيه، لكل عروسة، بإجمالي 200 ألف جنيه في أسوان.

وشارك الوزير والمحافظ في مراسم عقد القران، كوكيلين لعروسين، بحضور اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إحدى الجهات المشاركة في دعم الفتيات الأيتام، ومحمد عبدالوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، المنظمة للاحتفالية.

جاء ذلك في ختام زيارة وزير القوى العاملة لمحافظة أسوان، في إطار جولته الميدانية لمحافظات قنا والأقصر؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأرامل والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، ومبادرة "صيادي مصر".

وألقى سعفان، كلمة هنأ فيها العرسان بحفل الزفاف، معربًا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم في تنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور في نفوس الأيتام والأولى بالرعاية.

وحرص وزير القوى العاملة، على مصافحة العرسان جميعًا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدًا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

من ناحيته، أشاد محافظ أسوان بإطلاق مبادرة "فرحة عمرى" لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات المحافظة مشيراً إلى مساهمة هذه المبادرة الكريمة في إتاحة الفرصة لشبابنا لتكوين حياة أسرية جديدة تكون نواة صالحة للمجتمع المصرى الأصيل ولتتحقق بذلك قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التى تسعى الدولة والحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال تعاونها مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وأيضاً القطاع الخاص.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأن الاحتفال يتواكب مع الاهتمام الخاص للرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية الشباب وتمكينهم بإطلاق العديد من الإجراءات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها التى تساهم فى إحداث التنمية البشرية المطلوبة.

وقدم محافظ أسوان الشكر لكل من ساهم وقدم هذا النموذج المشرف للعمل الاجتماعى المتكامل والعظيم وخاصة بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية الأورمان مما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معاً.

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