"أمطار لن تؤثر على نهائي الكأس".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كتب- أسامة علي:
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الأرصاد الجوية السبت، خلال إقامة مباراة نهائي الكأس بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش، الذي يقام على ستاد برج العرب في الإسكندرية.
وأضاف خبراء الأرصاد لـ"مصراوي"، أن طقس الإسكندرية سيكون لطيفًا خلال ساعات النهار، شديد البرودة في نهاية الليل، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.
وشدد الخبراء على أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، لكنها لن تؤثر على النشاط اليومي أو المباراة.
وتوقع الخبراء أن تكون درجات الحرارة المتوقعة السبت، على محافظة الإسكندرية، العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
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