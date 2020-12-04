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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث بالفيوم

02:27 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
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كتب - محمد سامي:

نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري، بالتعون مع محافظة الفيوم، التـدريـب العملي المشترك على مجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية فى مجابهة الأزمات والكوارث.

يأتي التدريب العملي للوقوف على مدى استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث، فضلا عن تدريب مسئولى كافة الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة، وإزالة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة بما يتناسب مع التحديات المحتملة، وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف.

وفى ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتفتيش عليها، والمرور على معسكر ومخيم الإيواء الذى تم تنظيمه بمشاركة مديريتى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة للتأكد من مدى جاهزيته لاستقبال المتضررين، وتنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

وفى نهاية المشروع تم عرض فيلماً تسجيلياً عن شهداء القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة، زتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية .

الدفاع الشعبي الفيوم

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