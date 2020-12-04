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2 مليون و300 ألف مستحق.. الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه

01:30 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
2 مليون و300 ألف مستحق.. الحكومة تعلن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

كتب- محمود مصطفى:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

وأوضحت وزارة المالية أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).

منحة العمالة صرف المنحة العمالة غير المنتظمة

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