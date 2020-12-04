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الزراعة: تحصين 2.5 مليون رأس ماشية بالمحافظات ضد مرض الحمى القلاعية

11:51 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
الزراعة: تحصين 2.5 مليون رأس ماشية بالمحافظات ضد مرض الحمى القلاعية

أرشيفية

كتب - أحمد مسعد :

كشف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار عمليات تحصين الماشية الحية من أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع في القري والنجوع، طبقا لخطة الحملة القومية لتحصين الماشية.

وقال محمود، صباح الجمعة، لمصراوي، إن إجمالي ما تم تحصينه حتي الآن بلغ 2 مليون و650 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الحملات تجوب المحافظات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري من منزل إلى آخر لتحصين المواشي الحية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أعمال لجان الفحص والتحصين الوقائي تحصن ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والأمراض المتوطنة، لافتا إلى أنه تم الدفع بتلك اللجان بـ 24محافظة، بالإضافة إلى أعمال التطهير والوقاية للمنشأت الحكومية.

وأشار محمود، إلى أن الهيئة تعمل على حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض التي تضرب الصناعة وتهدد المربيبن، مضيفا أن مديريات الطب البيطري تعمل بكامل طاقتها.

وزارة الزراعة مرض الحمى القلاعية عبد الحكيم محمود تحصين الماشية

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