أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"مصر تستطيع بالصناعة" يواصل جلساته ويناقش "تطوير صناعة الغزل والنسيج ".. غدا

11:34 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
"مصر تستطيع بالصناعة" يواصل جلساته ويناقش "تطوير صناعة الغزل والنسيج ".. غدا

فعاليات مصر تستطيع بالصناعة

كتب - أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة قطاع الأعمال، يواصل غدا السبت جلساته الحوارية بمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات و استخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج، لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.

من جانبها، صرحت وزيرة الهجرة، أن هذه الجلسة تعد الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة الدكتورة نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هذه الجلسة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الامكانات المتاحة، وكذا ربط العقول المهاجرة بالاحتياجات والأولويات التي تضعها الحكومة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ويشارك عبر تطبيق "زووم" كل من الخبراء :
الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، جامعة كارولينا الشمالية ،رائد مجال الاستفادة بالطاقة النووية فى البحوث بكلية الغزل والنسيج.

الدكتور أحمد الشافعي الخبير المشهور في الساحات العالمية في مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، والذي أشرف على أكثر من ٥٠ رسالة دكتوراه وماجستير ومستشار لشركات أمريكية في مجال الصباغة والتجهيز باستخدام تكنولوجيا وكيمياء جديدة مصاحبة للبيئة.

الدكتور عبد الفتاح صيام، خبير علوم الأقمشة والمنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج، شارك في ٦ براءات اختراع إضافة إلى ١٨ براءة اختراع أخرى في مجال تطوير المنسوجات.

كما يشارك في الندوة الحوارية عدد من رجال الصناعة والأعمال، في إطار تبادل الخبرات مع علمائنا و خبرائنا بالخارج والداخل.

مصر تستطيع بالصناعة نبيلة مكرم الغزل والنسيج

الخبر التالى:

الزراعة: تحصين 2.5 مليون رأس ماشية بالمحافظات ضد مرض الحمى القلاعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117156

    عدد المصابين

  • 103082

    عدد المتعافين

  • 6713

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا