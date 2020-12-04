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فرض ١٠٠ جنيه على الطلاب و10 لتراخيص السيارة.. أبرز المعلومات عن صندوق الطوارئ الطبية

07:30 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
فرض ١٠٠ جنيه على الطلاب و10 لتراخيص السيارة.. أبرز المعلومات عن صندوق الطوارئ الطبية

مجلس النواب

مصراوي

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقبلة، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، والذي يهدف لسرعة القضاء على قوائم الانتظار.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية، التي انتهت من مراجعة كافة مواد القانون، على إضافة 6 بنود لدعم موار الصندوق، والتي جاءت على النحو التالي:

استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق،

فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

ويهدف إنشاء الصندوق إلى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها دعم شراء الأدوية.

مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.

ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

مجلس النواب صندوق الطوارئ الطبية

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