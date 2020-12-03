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التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي الأحياء بـ 3 محافظات

11:33 م الخميس 03 ديسمبر 2020
التنسيق الحضاري يعقد ورشة تدريبية لمهندسي الأحياء بـ 3 محافظات

ورشة تدريبية

مصراوي

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورشة لتدريب مهندسي أحياء الجيزة والإسكندرية والدقهلية على كافة الأدلة الإرشادية التي أصدرها الجهاز، وذلك فى إطار الحفاظ على القيم الجمالية والتراثية، من خلال مبادرة "معا لإحياء قيم الجمال" التي يتبناها الجهاز.

وقام فريق عمل الجهاز المكون من المهندسة إيمان سيف، نهلة القصاص، فوزية جمال الدين، بشرح الاشتراطات التي أصدرها الجهاز بهدف الحفاظ على المناطق ذات القيمة التراثية وكذلك المباني ذات الطراز المعماري المتميز التي تخضع لقانون 144 لسنه 2006 والمناطق ذات القيمة المتميزة التي تخضع لقانون 119 لسنة 2008.

ورشة تدريبية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الإسكندرية الجيزة

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