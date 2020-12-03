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القومي للمرأة يشكر شيخ الأزهر للتضامن من أجل القضاء على العنف ضد المرأة

11:13 م الخميس 03 ديسمبر 2020
القومي للمرأة يشكر شيخ الأزهر للتضامن من أجل القضاء على العنف ضد المرأة

الدكتورة مايا مرسي

كتب - محمود مصطفى:

وجهت الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على كلمته في احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الـ 25 نوفمبر كل عام.

وقال شيخ الأزهر في كلمته:" علَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن "النساء شقائقُ الرجال" وأوصى بهن خيرًا، فيجب احترامهن وتوقيرهن، أما العنفُ ضد المرأة، أو إهانتها بأي حال دليل فَهمٍ ناقصٍ، أو جهل فاضح، أو قلة مروءة، وهو حرام شرعًا.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»، لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم.

مايا مرسي لمجلس القومي للمرأة لعنف ضد المرأة يخ الأزهر

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