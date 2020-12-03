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مصر للطيران: 30 مليون دولار أقساط وإيجارات شهرية للطائرات

11:00 م الخميس 03 ديسمبر 2020
مصر للطيران: 30 مليون دولار أقساط وإيجارات شهرية للطائرات

الطيار رشدي زكريا

كتب - محمد عبيد:

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تسدد إيجارات وأقساط شهرية خاصة بقروض الطائرات تقدر بنحو 30 مليون دولار، مؤكدا على التزام الشركة بسداد كافة القروض الخارجية .

وأضاف رئيس الشركة، أن مصر للطيران ملتزمة بسداد أقساط القروض والإيجارات في مواعيدها، بالرغم من الظروف التي تمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن قرض الـ 3 مليارات جنيه من بنكي مصر والبنك الأهلي، يتم استخدامه في سداد قروض وإيجارات الطائرات للشهور المقبلة.

وأضاف الطيار رشدى زكريا، أن نسبة الإشغال على طائرات مصر للطيران وصلت حاليا إلى 60%، لافتا إلى أن هذه النسبة تعادل حوالي 40% من نسبة تشغيل العام الماضي على جميع الرحلات، متوقعًا سرعة تعافي صناعة النقل الجوي طبقا لمؤشرات حجز التذاكر وإقبال الركاب على السفر، بعد توقف حركة الطيران منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الشركة تسعى حاليا لنقل الركاب وكذلك الشحن الجوي على مستوى عالمي وداخل الجمهورية، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن بدء رحلات نقل جرعات تطعيم ضد فيروس كورونا، ستقوم الشركة بالتسويق ومحاولة أخذ جدول تشغيل من هذه النسبة العالمية التي تقدر بحوالي أكثر من ألف رحلة شحن.

الطيار رشدي زكريا مصر للطيران إيجارات شهرية للطائرات

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