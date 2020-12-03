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وفد من نادي القضاة يزور المحامين.. والنقيب: نتعاون باستمرار لتحقيق العدل والإنصاف

10:49 م الخميس 03 ديسمبر 2020
وفد من نادي القضاة يزور المحامين.. والنقيب: نتعاون باستمرار لتحقيق العدل والإنصاف

رجائي عطية

مصراوي

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا تناول خلاله زيارة رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أمس الأربعاء.

وقال عطية في بيانه: أتقدم من قلبي وكل مشاعري بجزيل الشكر وعميق الامتنان والعرفان لرئيس نادي قضاة مصر، والمستشارين "وكيل المجلس والمتحدث الرسمي للمجلس"، الذين شرفوني في خطوة كريمة لا تصدر إلا من الكبار، وهذا شأن القضاء كله الذين تفضلوا بزيارتي بالنقابة لتهنئتي بتبوئي موقع النقيب، وإهدائي درع المجلس، وهو كرم جليل سبقته تهنئتهم والسلطة القضائية والمستشار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي غمرني بفضله وضربوا جميعهم المثل الأعلى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما جناحي العدالة من احترام متبادل و مودة صافية وتعاون مستمر غايته تحقيق العدل والإنصاف والذي دومًا أقول عنه إنه لن يضام مظلوم وفي مصر قضاء.

وأضاف عطية: ولا يفوتني الإشارة إلى ما شمل اللقاء من حوار تبادلنا فيه الآراء حول تبادل الكتب والمؤلفات والدوريات وتبادل الكتابة في المطبوعات التي تصدر عن كل منهما وعن المساهمة المشتركة في تكريس وإعلاء القيم التي تعبر عن العلاقة الوطيدة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في تحقيق العدل والإنصاف".

رجائي عطية نقيب المحامين نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن

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