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الطيب يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب أزهري فقد ذراعيه في حادث

10:34 م الخميس 03 ديسمبر 2020
الطيب يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب أزهري فقد ذراعيه في حادث

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية للطالب علي محمد علي، الذي فقد ذراعيه في حادث قطار، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وكانت والدة الطالب علي محمد، ناشدت فضيلة الإمام الأكبر، بالتدخل وإنقاذ مستقبل الإبن التعليمي، حيث أنه يدرس بالشهادة الثانوية الأزهرية، ووجهت رسالة لشيخ الأزهر جاء نصها:"لدي ثلاثة أبناء وكلهم يدرسون بالأزهر، لجأت إليك يا فضيلة الإمام لتقف مع ابني، حتى لا يضيع عليه امتحان الشهادة الثانوية خاصة أنه متميز علميًا، و مهتم بدراسته وحفظه للقرآن الكريم، أرجو أن تساعدوه".

واستجاب فضيلة الإمام الأكبر لطلب الأم على الفور، موجها بضرورة توفير أطراف صناعية للطالب على وجه السرعة حتى يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، كما وجه فضيلته قطاع المعاهد الأزهرية بمتابعة الموقف الدراسي للطالب، وإطلاعه عليه أولًا بأول.

أحمد الطيب أطراف صناعية بيت الزكاة والصدقات المصري حادث قطار

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