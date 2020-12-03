أكثر الكلمات إنتشاراً

مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص الطقس فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة عمرو دياب انتخابات النواب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

اتحاد الناشرين يناقش خطة المعارض المحلية بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب

10:26 م الخميس 03 ديسمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

مصراوي

اجتمع اليوم مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، وتم مناقشة تشكيل اللجان النوعية وخطط العمل خلال الفترة القادمة.

وتابع المجلس، خطة لجنة المعارض الداخلية بالاتحاد، وسلسلة المعارض المحلية الجاري العمل عليها في كافة محافظات الجمهورية، خاصة بعد تـأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى شهر يونيو المقبل، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب.

وأشار المجلس، في بيان له، الخميس، إلى أنه تمت مناقشة تشكيل لجنة لفحص ملفات العضوية والتحقق من استمرار شروطها، ودراسة العروض المقدمة لتصميم موقع إلكتروني للاتحاد.

واعتمد المجلس لائحة مشروع التكافل وفقا للضوابط التي أقرتها الجمعية العمومية، وتمت مناقشة برنامج مشروع الرعاية الصحية المقدم من لجنة النشاط الاجتماعي.

اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده معرض القاهرة للكتاب

الخبر التالى:

الطيب يوجه بسرعة التكفل بتوفير أطراف صناعية لطالب أزهري فقد ذراعيه في حادث

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116724

    عدد المصابين

  • 102949

    عدد المتعافين

  • 6694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 64725137

    عدد المصابين

  • 44808528

    عدد المتعافين

  • 1496711

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا