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أمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

10:11 م الخميس 03 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

أمطار

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة نهارا، بارد ليلا.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الجمعة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء نهارا، مائل للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا.

وأشار إلى تكون شبورة مائية على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد في الصباح، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق " السلوم ـ مطروح، الإسكندرية".

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الأرصاد الطقس أمطار خفيفة

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