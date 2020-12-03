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السيسي يبحث مع ترامب هاتفيا التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

09:24 م الخميس 03 ديسمبر 2020
السيسي يبحث مع ترامب هاتفيا التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

السيسي وترامب

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس ترامب على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنياً كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق.

وأكد الرئيس على استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

السيسي ترامب الولايات المتحدة الأمريكية

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