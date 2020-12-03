حدث في 8 ساعات| 3 أعراض تحسم إصابتك بـ"كورونا" وإجراء بشأن ريهام سعيد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.

وأعلنت "شبكة قنوات النهار" اعتذارها للمشاهدين، عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وأكدت "شبكة قنوات النهار" أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب والسوشيال ميديا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: