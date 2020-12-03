عبدالعال يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك

القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أن الأولوية الحالية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة العربية يجب أن تكون لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، خلال لقاء الدكتور علي عبدالعال اليوم "الخميس" مع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بمقر مجلس النواب بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، جدَّد الدكتور علي عبدالعال التهنئة لـ "عادل العسومي" بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي، مضيفاً "أن انتخابه بالتزكية يؤكد ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءات وخبرات متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة، وهو إحدى مخرجات المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، الذي رسَّخ مكانة البحرين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية".

وثمَّن الدكتور علي عبدالعال الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الشعوب العربية.

ومن جانبه، استعرض رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الملامح الرئيسية لخطة العمل الجديدة للبرلمان، مشيراً إلى إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي في إطار توجه البرلمان نحو تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية خدمةً لقضايا الأمة العربية.

وأضاف أن البرلمان العربي بصدد استحداث لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وهو ما أشاد به الدكتور علي عبدالعال، معتبراً أن استحداث هذه اللجنة بالبرلمان العربي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي، كما ستؤسس لشراكة فعَّالة بين البرلمان العربي والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع، وهو ما سيُمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في مواجهة هذه الظاهرة.

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