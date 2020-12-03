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"تريندمان".. قصص تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة

05:12 م الخميس 03 ديسمبر 2020
"تريندمان".. قصص تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة

مرار طافح.. تريندمان

كتب- عصام خضيري:

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، صدرت اليوم، المجموعة القصصية "مرار طافح.. تريندمان" للكاتب صلاح الناجي.


يتضمن الكتاب 13 قصة، بطلها شاب من ذوي الإرادة، يتحول إلى شخصية خارقة، واسمها في كل قصة يرتبط بأسماء الشهور العربية (ربيع ورجب وشعبان ورمضان) أو أسماء الأيام (خميس وجمعة).

الكتاب الصادر عن دار نشر جزيرة الورد، بطل القصص من مصابي شلل الأطفال، لكن وجوده على السوشيال يجعله كأنما يطير بين متابعيه فيأخذهم من العالم الافتراضي إلى الواقع، حيث يكتسب صفات خارقة تجعله يختفي ويظهر فجأة، وقد تجاوز إعاقته ليستغل قوته الخارقة في دعم أصحاب الحاجات، ثم يأتي بأعمال يعجز الأصحاء عن مجاراته فيها. إلى أن يصبح شخصية أسطورية، يتولى عكازيه بعد موته، عمل ما كان يفعله.

المجموعة القصصية مرار طافح.. تريندمان صلاح الناجي اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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