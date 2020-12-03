"تريندمان".. قصص تحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة
كتب- عصام خضيري:
بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، صدرت اليوم، المجموعة القصصية "مرار طافح.. تريندمان" للكاتب صلاح الناجي.
يتضمن الكتاب 13 قصة، بطلها شاب من ذوي الإرادة، يتحول إلى شخصية خارقة، واسمها في كل قصة يرتبط بأسماء الشهور العربية (ربيع ورجب وشعبان ورمضان) أو أسماء الأيام (خميس وجمعة).
الكتاب الصادر عن دار نشر جزيرة الورد، بطل القصص من مصابي شلل الأطفال، لكن وجوده على السوشيال يجعله كأنما يطير بين متابعيه فيأخذهم من العالم الافتراضي إلى الواقع، حيث يكتسب صفات خارقة تجعله يختفي ويظهر فجأة، وقد تجاوز إعاقته ليستغل قوته الخارقة في دعم أصحاب الحاجات، ثم يأتي بأعمال يعجز الأصحاء عن مجاراته فيها. إلى أن يصبح شخصية أسطورية، يتولى عكازيه بعد موته، عمل ما كان يفعله.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
116724
عدد المصابين
-
102949
عدد المتعافين
-
6694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
64725137
عدد المصابين
-
44808528
عدد المتعافين
-
1496711
عدد الوفيات
إعلان