بتكلفة 170 مليون جنيه.. وزير الطيران يتفقد مشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة
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كتب- محمد عبيد:
تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، مشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبنى الركاب رقم ٢ الجديد، والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي.
يهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة بمبنى الركاب 2، وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لرواد المبنى، وتنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبنى الركاب، فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق.
جاءت الجولة في إطار جولات الوزير الميدانية لتفقد مشروعات التطوير، التي تتم حاليا في عدد من مواقع العمل والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع، وأعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حوالي 35% حتى الآن، وسيتم الانتهاء منه في أواخر شهر يونيو 2021، وبتكلفة حوالي 170 مليون جنيه.
يشمل المشروع مشاية كهربائية مغطاة بطول ٣١٠ أمتار، وكوبري بطول ٦٠ مترا وعرض ٧،٥٠ متر من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2)، بالإضافة إلى عدد 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، ومنطقة انتظار (HUB) بمساحة ١٢٠٠ متر مربع، تشمل مساحات تجارية ودورات مياه.
كما تم إعادة تنسيق المنطقة بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للأتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة.
أكد وزير الطيران أن ما يتم من أعمال تطوير وتحديث بمطارات الجمهورية، وخاصة مطار القاهرة الدولي يهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لضيوف مصر، تتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان للركاب والمسافرين.
وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطيران المدني، باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
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