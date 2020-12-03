السكك الحديدية: مد مسير قطار "الإسكندرية – طنطا" إلى بنها بداية من الغد

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مد مسير قطار "الإسكندرية – طنطا" إلى محطة بنها، وكذلك انطلاق قطار "طنطا – الإسكندرية" من بنها اعتباراً من غدٍ الجمعة.

وأفادت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، بأنه اعتباراً من الغد سينطلق قطار 128 مميز "الإسكندرية – بنها" من محطة الإسكندرية الساعة ٧:١٠ مساءً ويتوقف بطنطا الساعة ٩:١٥ مساءً قبل أن يستأنف المسير لمحطة بنها؛ ليصل الساعة ١٠:٢٥ مساءً.

وأضاف البيان أنه اعتباراً من غدٍ سينطلق قطار ١٢٩ مميز "بنها – الإسكندرية" من محطة بنها الساعة ٦:٠٥ صباحاً ويتوقف بمحطة طنطا الساعة ٦:٥٠ قبل أن يستأنف المسير لمحطة الإسكندرية؛ ليصل الساعة ٩:٢٠ صباحاً.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعديل مواعيد قطار ١٣٢ إكسبريس "الإسكندرية – القاهرة" اعتباراً من غدٍ الجمعة، بحيث ينطلق من الإسكندرية الساعة ١٠:٢٠ صباحاً ويصل القاهرة الساعة ٢:٠٥ مساءً.​