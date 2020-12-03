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وزيرة الثقافة تبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

03:44 م الخميس 03 ديسمبر 2020
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة



كتب- مصراوي:

بحثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، مع تورال آنار أوغلي سفير دولة أذربيجان بمصر، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات الفنية والثقافية.

وأكدت عبدالدايم، خلال اللقاء، على قوة وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى تميز الإبداع في دولة أذربيجان والتقارب الوجداني والثقافي بين الشعبين الصديقين.

وأوضحت أهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة إضافة إلى مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتجاوز تحديات جائحة كورونا ورحبت بالاقتراحات التي تقدم بها الجانب الأذربيجاني لمد جسور التواصل وتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.

من جانبه، أشاد سفير أذربيجان بالحراك الثقافي والفني في مصر والإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات الفكرية والإبداعية وثمن الإصرار على استمرار أداء رسالة الثقافة التنويرية بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأبدى رغبته في إقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة في المجتمعين المصري والأذربيجاني إلى جانب فعاليات إلكترونية عبر شبكة الإنترنت لتعزيز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الأنشطة تلقي الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وأذربيجان منها معارض مشتركة للفنون التشكيلية تضم أعمال فنانين من الجانبين وتستضيفها القاهرة ومدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الجاري.

تورال آنار أوغلي سفير أذربيجان ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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