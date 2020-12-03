وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد بالمحافظة غدًا
كتب- محمود مصطفى:
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ثلاثة مساجد بالمحافظة غدًا.
يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد 27 مسجدًا غدًا الجمعة، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 535 مسجدًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، أن المنطقة الجنوبية بأسيوط تستضيف لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني غدا، ويلتقي الوزير قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت.
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